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قناة النهار

الشيخ النوي: مشروع غريب بغليزان أكل عليه الدهر وشرب.. الجسر ما خدموه ما رحلو السكان

بقلم النهار أونلاين
الشيخ النوي: مشروع غريب بغليزان أكل عليه الدهر وشرب.. الجسر ما خدموه ما رحلو السكان
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