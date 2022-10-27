قناة النهار الشيخ النوي: مشروع غريب بغليزان أكل عليه الدهر وشرب.. الجسر ما خدموه ما رحلو السكان بقلم النهار أونلاين نشر في 27 أكتوبر 2022 - 20:33 شارك غرِّد أرسل 99 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/6zG5S اقرأ أيضا وزير الصحة يزور جـ ـرحى إنـ ـفجار المنيعة بمستشفى الدويرة قناة النهار 18 أكتوبر رئيس الجمهورية يشرف على إفتتاح السنة القضائية 2022- 2023 قناة النهار 16 أكتوبر تعرفوا على تاريخ المملكة العربية السعودية مع مع مصطفى قرندي قناة النهار 24 أكتوبر "وزير التعليم العالي حول توظيف توظيف خريجي الدكتوراه.."قضية أشهر قناة النهار 24 أكتوبر شوفو حكايتي / أم لاتعلم إن كان إبنها حيّا أو ميّـ.ـتا بعد ركوبه قوارب المـ ـوت😢😢 ترقبوها قناة النهار 27 أكتوبر صريح جدا: هذا هو أصعب موقف تعرض له الجزائري في حياته ..! قناة النهار 13 أكتوبر شــــــاهد..شابة تختبر صديقتها المقربة على المباشر"خصوني 5 ملاين دوك"..ردة فعلها تصدمها!! قناة النهار 18 أكتوبر لعمامرة : توحد الفصائل الفلسـ.ـطينية قاعدة قوية لتوحيد الصف العربي قناة النهار 09 أكتوبر شاهد.. مروحيات الجيش لإخماد الحرائق ببجاية قناة النهار 26 أكتوبر توقيف 75 حراڨ من بينهم 14 منظما بسواحل وهران قناة النهار 27 أكتوبر