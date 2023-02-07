قناة النهار الشيخ النوي: معاناة سكان سيدي خويلد بورقلة.. المياه القذرة وسط السكنات والسلطات لا حدث بقلم النهار أونلاين نشر في 07 فيفري 2023 - 21:48 شارك غرِّد أرسل 22 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/uxSf1 اقرأ أيضا بوقرة: بلماضي دائما إلى جانبنا ويشجع اللاعبين وهم فرحين بتواجده قناة النهار 21 جانفي بن قرينة : لاحظت هذه الأيام موجة منسقة للطـ.ـعن في مؤسسات الدولة من مأجورين للمـ.ـخزن قناة النهار 21 جانفي الكشف عن موعد بداية إستيراد السيارات الأقل من 3 سنوات قناة النهار 27 جانفي مناصر الخضر يوجه نداء لـمحيوص.. "حطها فالقول ونربحو 3_0" قناة النهار 04 فيفري رضا ماتام: جمهورنا عانى في الماضي من ملاعب قديمة وكل الشكر لوزير السكن على ملعب نيلسون مانديلا قناة النهار 21 جانفي صريح جدا: أجواء إستثنائية يعيشها سكان ولاية بشار بعد تساقط الثلوج قناة النهار 27 جانفي وزير الصناعة لـ النهار: قريبا ستدخل السيارات للجزائر قناة النهار 30 جانفي حسين آشيو: لازمنا ملاعب ترفد 150 ألف مناصر.. هذو ما يكفوناش قناة النهار 01 فيفري سيدي بلعباس / طوابير لإقتناء كيس حليب .. النهار تبحث في أسباب ندرة المادة المدعمة قناة النهار 31 جانفي مومن أيت قاسي: المجلس التنفيذي للكاف يوجه رسائل قوية.. "الجزائر مستعدة لكان 2025" قناة النهار 03 فيفري