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الشيخ النوي: معسكر أرضها تنتج ورجالها منتجين.. قيمة الفلاح لازم تكون عالية

بقلم النهار أونلاين
الشيخ النوي: معسكر أرضها تنتج ورجالها منتجين.. قيمة الفلاح لازم تكون عالية
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