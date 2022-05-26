قناة النهار الشيخ النوي: معسكر أرضها تنتج ورجالها منتجين.. قيمة الفلاح لازم تكون عالية بقلم النهار أونلاين نشر في 26 ماي 2022 - 22:01 شارك غرِّد أرسل 86 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور طالع أيضا رابط دائم : https://nhar.tv/2EdsG اقرأ أيضا فاسألوا: فضل التوكل على الله قناة النهار 20 ماي أنا مقبلة على شهادة البكالوريا ووالديا يضغطو عليا بزاف..كيفاش ندير معاهم؟ قناة النهار 19 ماي دلال خير: مرض وقف حاجزا أمام مستقبل وطموحات عبد القادر.. أمله في الشفاء كبير رغم المعاناة قناة النهار 20 ماي الشيخ أبو تميم يكشف الفرق بين شخص مصاب بالجن العاشق والمريض النفسي قناة النهار 25 ماي الشيخ النوي: مقام الشهيد في قرية أفتيس بسطيف أصبح مكب للنفايات قناة النهار 24 ماي في ظل غياب الأمن..المؤسسات التربوية تتعرض للسرقات من طرف عصابات الأحياء قناة النهار 11 ماي بوفاريك..من مدينة البرتقال والزلابية الى مدينة الإهمال واللامسؤولية قناة النهار 24 ماي الوزير الأول: ننتظر من القناة البرلمانية أن تكون منبرا يكرس تعددية الرأي والفكرداخل السلطة التشريعية قناة النهار 26 ماي دلال خير: أب أصيب بعجز في الحركة والمشي بعدما كان هو معيل العائلة ويحتاج إلى عملية جراحية قناة النهار 06 ماي بسكرة: انطلاق موسم الحصاد وتوقعات بإنتاج يفوق 800 ألف قنطار قناة النهار 25 ماي