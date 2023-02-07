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قناة النهار

الشيخ النوي: مواطنون في الحمادية بتيارت يعانون أزمة مياه.. الماء ماكانش والفاتورة تجينا غالية

بقلم النهار أونلاين
الشيخ النوي: مواطنون في الحمادية بتيارت يعانون أزمة مياه.. الماء ماكانش والفاتورة تجينا غالية
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