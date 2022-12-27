قناة النهار الشيخ النوي: موالون بسعيدة يناشدون رئيس الجمهورية والسبب تجريد أراضي السهوب من الحشائش والنباتات بقلم النهار أونلاين نشر في 27 ديسمبر 2022 - 23:05 شارك غرِّد أرسل 42 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/CSlHz اقرأ أيضا أرقام متصاعدة لإستغلال الأطفال عبر شبكات الأنترنت.. أي دور للأولياء ؟ قناة النهار 09 ديسمبر مومن أيت قاسي: المباراة الترتيبية أصبحت ذات أهمية وما شهدناه اليوم دليل على ذلك قناة النهار 17 ديسمبر حسين أشيو: كرواتيا قادرة على هزيمة أي منتخب لأنها تملك لاعبين قادرين على صناعة الفارق قناة النهار 07 ديسمبر في أول دراسة للتقييم الكمي للنفايات المنزلية.. أزيد من 900 مليون خبزة ترمى سنويا قناة النهار 25 ديسمبر بعد 4 أيام من العملية الأولى..حجز 32 مليار و27 ألف أورو و12 مركبة من مختلف العلامات في عملية جديدة قناة النهار 15 ديسمبر أهم ماجاء في الشقّ الإقتصادي لإجتماع الحكومة قناة النهار 08 ديسمبر مناجم.. 3 سنوات من عهدة الرئيس تبون.. الجزائر تحيي ثرواتها المنسية قناة النهار 12 ديسمبر "مومن آيت قاسي:" المشكل ليس في المدرب وإنما في التكوين وهناك من يريد تدمير الاكاديميات قناة النهار 12 ديسمبر بختة مريضة باركنسون تناشد القلوب الرحيمة.."أنقذوا حياتي حبّيت نبرا ونصلي صلاتي" قناة النهار 16 ديسمبر الرئيس تبون يحول الصناعة الصيدلانية إلى حقيقة بعد ثلاث سنوات قناة النهار 12 ديسمبر