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الشيخ النوي: موالون بسعيدة يناشدون رئيس الجمهورية والسبب تجريد أراضي السهوب من الحشائش والنباتات

بقلم النهار أونلاين
الشيخ النوي: موالون بسعيدة يناشدون رئيس الجمهورية والسبب تجريد أراضي السهوب من الحشائش والنباتات
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