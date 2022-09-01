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قناة النهار

الشيخ النوي: مياه قذرة في وسط مدينة الشلف وسكنات أصبحت وكر للأوساخ والجريمة.. والسلطات لا خبر

بقلم النهار أونلاين
الشيخ النوي: مياه قذرة في وسط مدينة الشلف وسكنات أصبحت وكر للأوساخ والجريمة.. والسلطات لا خبر
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