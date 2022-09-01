قناة النهار الشيخ النوي: مياه قذرة في وسط مدينة الشلف وسكنات أصبحت وكر للأوساخ والجريمة.. والسلطات لا خبر بقلم النهار أونلاين نشر في 01 سبتمبر 2022 - 22:29 شارك غرِّد أرسل 18 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/xr1pC اقرأ أيضا أسواق الرحمة للأدوات المدرسية بداية من الفاتح سبتمبر.. هذه التفاصيل قناة النهار 29 أوت تحت المجهر: مأكولات الشواطئ.. مراقبة جودة "les beignets" وكشف هل هي صحية قناة النهار 23 أوت صريح جدا: إدراج اللغة الإنجليزية في التعليم الإبتدائي.. بعيون الأولياء قناة النهار 01 سبتمبر جماهير غفيرة تستقبل ماكرون أمام ديسكو ماغراب بـ 123 فيفا لالجيري قناة النهار 27 أوت صريح جدا: هل تبيع الجزائريات مجوهراتهن لمساعدة أزواجهن ؟ قناة النهار 26 أوت نهاركم جديد/ تمارين الكارديو لنحت الجسم قناة النهار 19 أوت طاولات بيع الكتب المستعملة.. وجهة ذوي الدخل المحدود قناة النهار 28 أوت والد جمال بن سماعيل : "كل الشعب الجزائري وقف معانا.. شكرا لكم أنتم في القلب " قناة النهار 12 أوت صريح جدا: هذا ما يتغير في الإنسان مع تقدم العمر قناة النهار 21 أوت إرتفاع تدريجي في درجات الحرارة بداية من اليوم الثلاثاء على هذه المناطق..التفاصيل قناة النهار 23 أوت