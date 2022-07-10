قناة النهار الشيخ النوي: ناس في ديارها معيدين وعمال “سيال” بقاو خدامين لتوفير المياه للمواطنين بقلم النهار أونلاين نشر في 10 جويلية 2022 - 22:22 شارك غرِّد أرسل 49 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/iJFHP اقرأ أيضا صريح جدا: جزائريون يحوزون ثقافة واسعة عن ألعاب البحر الأبيض المتوسط قناة النهار 29 جوان جواد صيود: نال مني التعب بسبب سباق الأمس والمهم هو تحقيقي للمدالية البرونزية قناة النهار 04 جويلية "بيونة تنفـ ـجر بالبكاء .." خصّوني وليداتي توحشتهم قناة النهار 09 جويلية إنهزام كوثر اوعلال في النصف النهائي أمام نظيرتها الفرنسية بحركة اونسايكومي قناة النهار 01 جويلية هكذا تفاعل الجمهور مع عداء من ذوي الهمم إحتل المرتبة الاخيرة في سباق شرفي بالمنافسة المتوسطية قناة النهار 02 جويلية شاهد .. خسارة المـصارعة الجزائرية "دودو" أمام "لويزي" الإيطالية قناة النهار 28 جوان طالع هابط: الشيخ النوي.. تحية للرئيس عبد المجيد تبون بعد تنصيب المجلس الاعلى للشباب قناة النهار 21 جوان كوثر وعلال : استقبلونا بالبارود والبكية جاتني..تحيا وهران وتحيا ناسها قناة النهار 22 جوان "الطفل حذيفة :"غطّيت خويا بقميصي لأنه صغير مايحملش السخانة.. في غياب بابا أنا مول الدّار قناة النهار 29 جوان أخ الضحـ.ية الممرضة: الجانـ.ي ضرب جدو وممرضة في برج منايل..هذا مشكل برا قناة النهار 30 جوان