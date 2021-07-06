قناة النهار الشيخ النوي: والي عين الدفلى في خرجة غريبة مع المواطنين.. أنت في خدمة المواطن وتمثل الدولة الجزائرية بقلم النهار أونلاين نشر في 06 جويلية 2021 - 23:06 شارك غرِّد 19 0 رابط دائم : https://www.ennaharonline.com/?p=956758 اقرأ أيضا لحظة إخراج عائلة ضحايا الغاز بحي المنظر الجميل 2 بالقبة قناة النهار 02 جويلية تلمسان: مع إفتتاح الموسم.. بيدر 2 وبئر المالح يضافان إلى رصيد شواطئ الولاية قناة النهار 02 جويلية شبيبة الساورة تعلن إصابة مهاجمها بلال مسعودي وغيابه عن الفريق قناة النهار 21 جوان طالع هابط: الشيخ النوي يقصف الجميع بسبب حفرة عميقة في الطريق العام تشكل خطر على حياة المواطنين قناة النهار 17 جوان