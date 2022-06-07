قناة النهار الشيخ النوي: وزير التجارة يتدخل لفتح سوق المحمدية بمعسكر بعدما هدرنا عليه بقلم النهار أونلاين نشر في 07 جوان 2022 - 22:44 شارك غرِّد أرسل 44 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/4qsfF اقرأ أيضا النهار ترندينغ: الثعابين تغزو الشوارع وولاية مستغانم تبتكر فكرة للتخفيف عن المواطنين من حرارة الشمس قناة النهار 25 ماي درجات حرارة صيفية تصل حتى الـ 40 درجة قناة النهار 18 ماي "مناصر المنتخب الوطني :" شريت تذكرة المباراة وأنا مستلقي قناة النهار 04 جوان "رئيس الجمهورية :" تنقيب مشترك بين إيني الإيطالية وسونطراك في مجال الطاقة قناة النهار 26 ماي 42 درجة تحت الظل في هذه الولايات قناة النهار 19 ماي محمد سليماني: جوزت طفولة قاسية بسبب طلاق الوالدين ويما شفتها كي وليت في عمري 30 سنة قناة النهار 18 ماي بعد الإرتفاع الجنوني ..إستقرار أسعار الخضر بأسواق التجزئة قناة النهار 31 ماي أمن السوقر يطيح بمشعوذ كان يدنس "المصحف" و يمارس طقوس الســحر والشعـوذة على المواطنين قناة النهار 22 ماي "تجفيف الفواكه".. إستثمار مهجور في البلاد رغم وفرة الإمكانيات قناة النهار 03 جوان العشوائية في عبور الطريق.. مواطنون لا يتقيدون بالثقافة المرورية قناة النهار 26 ماي