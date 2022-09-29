قناة النهار الشيخ النوي: وزير السكن طارق لعريبي راجل خدام بشهادة رئيس الجمهورية بقلم النهار أونلاين نشر في 29 سبتمبر 2022 - 23:26 شارك غرِّد أرسل 6 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/B7EAp اقرأ أيضا تحسن الخدمات الصحية بمستشفيات البليدة بعد سنتين من إصلاحات القطاع قناة النهار 25 سبتمبر حكاية نجاح / "سامية" من فقيرة إلى صاحبة مشروع كبير.. والبداية بـ110 دج فقط .. ترقبوها قناة النهار 18 سبتمبر وزير التعليم العالي يبدي عدم رضاه عن غرف الإقامة الجديدة بسبب ضيقها قناة النهار 17 سبتمبر حكاية نجاح: أطفال جزائريون شاركوا في مسابقات عالمية و حصلوا على الرّيادة قناة النهار 28 سبتمبر رئيس الجمهورية يتسلم أوراق إعتماد أربعة سفراء جدد لدى الجزائر قناة النهار 15 سبتمبر "وزير التربية عن تكلفة اللوحات اللإلكترونية.."الدولة ما تحسبش واش تمد لأولادها قناة النهار 22 سبتمبر تنصيب عبد المجيد عمور وسيطا جديدا للجمهورية قناة النهار 18 سبتمبر دلال خير: قصة لعائلة من 7 أفراد يعيشون في بيت تنعدم فيه شروط الحياة قناة النهار 09 سبتمبر موجة حر تصل إلى 44 درجة تحت الظل على هذه المناطق.. التفاصيل قناة النهار 12 سبتمبر رئيس الجمهورية يكرم المنتخب الوطني لأقل من 17 سنة المتوج بالكأس العربية قناة النهار 14 سبتمبر