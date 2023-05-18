قناة النهار الشيخ النوي: وزير الصحة يدشن مستشفى مجهز ببريان كي خرج راح كلش معاه بقلم النهار أونلاين نشر في 18 ماي 2023 - 21:34 شارك غرِّد أرسل 79 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/OhG9V اقرأ أيضا فريق عمالقة البويرة يحرزون المرتبة الثانية في البطولة العربية للروبوت بقطر قناة النهار 15 ماي "ارزقي رمان :" أولياء اللاعبين سبب إنهيار الكرة الجزائرية قناة النهار 04 ماي طالع هابط: النوي يثمن قرار الرئيس بترك الفلاحة للفلاحين .. إنتهى عهد إتخاذ القرارات في المكاتب قناة النهار 09 ماي خرجة سياحية إلى تيمقاد لضيوف مهرجان ايمدغاسن السينمائي قناة النهار 12 ماي طالع هابط: بعد بث النوي للخراب بجيجل والعاصمة .. السلطات المحلية تتدخل وتصلح الأوضاع قناة النهار 04 ماي ارزقي رمان لصحفي.." مانقدرش نعطيك الوصفة والخطة لي نلعب بيها أمام المنتخب المغربي" قناة النهار 09 ماي فاسألوا: النبي محمد صلى الله عليه وسلم أول من ينشق القبر قناة النهار 18 ماي الشيخ النوي: مشاكل بالجملة في قطاع الأشغال العمومية.. مشروع تهيئة طريق متوقف لأسباب مجهولة قناة النهار 27 أفريل إتحاد العاصمة يشد الرحال إلى كوت ديفوار لمواجهة نادي ميموزا في نصف نهائي الكاف قناة النهار 07 ماي قالمة /المسيرة المخلدة لأحداث 8 ماي 45 .. تقليد راسخ لإستذكار تضحيات الأسلاف قناة النهار 09 ماي