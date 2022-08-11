قناة النهار الشيخ النوي: وقفة إحتجاجية لصحفيين بتبسة والسبب شكوى مرضى القصور الكلوي بقلم النهار أونلاين نشر في 11 أوت 2022 - 22:04 شارك غرِّد أرسل 26 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/pB0Sh اقرأ أيضا بائعة قارورات الماء.. قصة "جميلة" التي تحدت ظروف الحياة لتعيش بكرامة قناة النهار 07 أوت الممثلة رميساء غزالي: فرحة البكالوريا لا تقدر بثمن..وفرحة الوالدين وااو قناة النهار 22 جويلية مستشار تربوي: التحضير لتدريس اللغة الإنجليزية يكون على مراحل لتعميمها على المدراس التربوية قناة النهار 01 أوت قيمة في ومضة: الأجير..الخدامة ماشي خالصة والمعلم يدير فليزافيرات قناة النهار 27 جويلية مجتمع: بعد الترويج للسياحة الداخلية هذه وجهة الجزائريين لقضاء عطلتهم الصيفية قناة النهار 07 أوت طالع هابط: أزمة عطش تضرب سكان دوار سكينة بسعيدة بسبب جفاف الأبيار قناة النهار 28 جويلية الفريق أول شنقريحة: بلادنا تسجل نجاحات متتالية وطنية ودولية في كل المجالات بفضل قيادة الرئيس تبون قناة النهار 04 أوت أعراس 2022.. هذه تكلفة متوسط الحفلات قناة النهار 28 جويلية النهار تزور جـ ـرحى حادث إنقلاب حافلة بمستشفى يوسف دمرجي بتيارت قناة النهار 22 جويلية ميناء الزيامة المنصورية..مرفق إقتصادي ضائع بين مشاكل المهنيين والتوسع الإستثماري قناة النهار 02 أوت