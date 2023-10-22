قناة النهار الشيخ النوي يبعث برسالة لمديرية أملاك الدولة.. “خلصوا هذي الناس الأخير فيهم عندو عائلة” بقلم قناة النهار نشر في 22 أكتوبر 2023 - 22:39 طالع هابط شارك غرِّد أرسل 29 0 رابط دائم : https://nhar.tv/7WsD7 اقرأ أيضا شاهد.."البياري" توقف شبكة إجرامية وتحجز مايقارب "قنطار كيف" و "سيارات فاخرة" قناة النهار 14 أكتوبر وصول الموقوفين في قضية مقتـ.ـل جمال بن اسماعين إلى محكمة الجنايات الاستئنافية بالدار البيضاء قناة النهار 15 أكتوبر بسبب توقيت الدراسة ومخاطر الطريق .. أولياء ملزمون بمرافقة أبنائهم أربعة مرات في اليوم قناة النهار 11 أكتوبر بلماضي : كنتو تطالبو بتشبيب المنتخب و الآن راكم تتسائلو هل عندنا الوقت لإندماجهم قناة النهار 08 أكتوبر طالع هابط: شاهد كيف إكتشف رئيس بلدية بعنابة تحايل المقاول قناة النهار 22 أكتوبر شوفو حكايتي: بعدما تخلت عنه عائلته.. شاب سوري إنقلبت حياته رأسا على عقب بعدما جاء للجزائر قناة النهار 22 أكتوبر صريح جدا: ماذا يعرف الجزائريون عن "بق الفراش" ..؟ قناة النهار 05 أكتوبر بعد أن عرض في مزاد علني .. الجزائر تسترجع سيف الأمير عبد القادر قناة النهار 14 أكتوبر عمليات تعقيم الطائرات القادمة من أوروبا لمنع تفشي حشرة "البق" في الجزائر قناة النهار 05 أكتوبر طالع هابط: الشيخ النوي يشكر وزير التعليم العالي لهذا السبب قناة النهار 03 أكتوبر