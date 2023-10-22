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قناة النهار

الشيخ النوي يبعث برسالة لمديرية أملاك الدولة.. “خلصوا هذي الناس الأخير فيهم عندو عائلة”

بقلم قناة النهار
الشيخ النوي يبعث برسالة لمديرية أملاك الدولة.. “خلصوا هذي الناس الأخير فيهم عندو عائلة”
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رابط دائم : https://nhar.tv/7WsD7
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