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الشيخ النوي: يحدث إلا في سعيدة.. سكنات جديدة غير صالحة للسكن

بقلم النهار أونلاين
الشيخ النوي: يحدث إلا في سعيدة.. سكنات جديدة غير صالحة للسكن
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