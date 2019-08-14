الشيخ النوي يعود سهرة الخميس في “طالع هابط”

يعود إلى شاشة تلفزيون “النهار” بداية من سهرة غد الخميس، برنامج “طالع هابط” للإعلامي عامر دراجي المعروف شعبيا باسم “الشيخ النوي”.

وكان برنامج “طالع هابط” الذي يسلط الضوء على مشاكل الجزائريين في الجزائر العميقة، قد غاب عن الشاشة لعدة أسابيع، بسبب الظروف التي عاشتها البلاد منذ بداية الحراك الشعبي.

وكانت الغاية من وقف بث البرنامج هو عدم التشويش على مطالب الحراك الشعبي بمطالب فئوية.

ويهتم البرنامج الذي كان يحقق أعلى نسب مشاهدة بالتعاطي مع مشاكل وانشغالات الجزائريين في 48 ولاية.

وكانت حصة “طالع هابط” البرنامج الوحيد الذي يتم تصويره من كافة مناطق الوطن، وهو ما جعله يتحول في ظرف وجيز إلى صوت للمظلومين، ونصير “الزوالية”.