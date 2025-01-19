قناة النهار الشيخ النوي يواصل الجولة لجبال الشريعة..”عجبو الحال” بقلم قناة النهار نشر في 19 جانفي 2025 - 12:05 شارك غرِّد أرسل 60 0 الشيخ النوي يواصل الجولة لجبال الشريعة..”عجبو الحال” إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/IDZEn اقرأ أيضا الموطار المخفي / ظاهرة سياقة الأطفال للسيارات قناة النهار 02 جانفي كوثر كريكو : تمديد عطلة الأمومة..حماية لصحة المرأة ورعاية للطفل في مدة موضوعية قناة النهار 14 جانفي صريح جدا / كيف تؤثر الكلمة الطيبة على نفسية الزوجة ؟ قناة النهار 09 جانفي وزير التجارة يتوعد..صحة المستهلك خط أحمر قناة النهار 30 ديسمبر تراجع سعر 1 يورو إلى 240 دج في إنتظار تفعيل المنحة السياحية الجديدة قناة النهار 07 جانفي صريح جدا : حياة الجزائريين بعد التقاعد.. صراع مع الروتين اليومي وضغط الفراغ ! قناة النهار 06 جانفي صريح جدا / تحفيز نفسي ومعنوي .. هكذا حضر الأولياء أبنائهم للفصل الثاني قناة النهار 05 جانفي النهار بريكفاست مع الشاف سليمان المصري قناة النهار 19 جانفي لقمان .. إنسانية تتجسد في رعاية وإطعام القطط المتشردة قناة النهار 03 جانفي النزاعات بين الزوجين..طلاق لأتفه الأسباب والصلح خير قناة النهار 12 جانفي