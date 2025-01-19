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قناة النهار

الشيخ النوي يواصل الجولة لجبال الشريعة..”عجبو الحال”

بقلم قناة النهار
الشيخ النوي يواصل الجولة لجبال الشريعة..”عجبو الحال”
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الشيخ النوي يواصل الجولة لجبال الشريعة..”عجبو الحال”

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