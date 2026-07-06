الشيخ بوزيان ينضم إلى الطاقم الفني لشبيبة القبائل

أعلنت إدارة شبيبة القبائل عن انضمام الشيخ بوزيان، إلى الطاقم الفني للفريق الذي يقوده الفرانكو جزائري، كريم بلحسين، حيث سيتولى منصب المحضر البدني.

ويملك الشيخ بوزيان خبرة معتبرة اكتسبها من خلال عمله مع عدة أندية. لينضم إلى “الكناري” بخبرة معترف بها في مجال التحضير البدني، وتحسين الأداء، ومرافقة الرياضيين.

وسبق للمحضر البدني الجديد لـ”الكناري”، العمل مع مولودية الجزائر، والزمالك المصري، والأهلي السعودي، إضافة إلى المنتخب الإيفواري وعدة أندية فرنسية.

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