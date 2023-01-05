الشيخ راتب النابلسي في الجزائر ويحظى بتكريم من والي وهران

حلّ، فضيلة الشيخ الدكتور محمد راتب النابلسي، ليلة أمس الأربعاء، في الجزائر وبالتحديد في ولاية وهران. حيث كان في استقبال الشيخ النابلسي، مدير الشؤون الدينية والأوقاف رفقة فضيلة الشيخ البشير بحري و مجموعة من الائمة. وهذا بمطار احمد بن بلة الدولي.

كما أشار بيان مصالح ولاية وهران، إلى أن زيارة الشيخ راتب النابلسي لولاية وهران، تدخل في إطار رحلة علمية دعوية. أين سيلقي محاضرات بمسجدي الأمير عبد القادر وعبد الحميد بن باديس.

في حين، قام والي وهران، بتكريم فضيلة الشيخ محمد راتب النابلسي، أين تم إلباسه البرنوس الجزائري. وإهدائه سينية “صحن كبير الحجم” من النحاس الخالص الذهبي الجزائري ومنقوشة باليد.

وعن برنامج الشيخ راتب النابلسي، في ولاية وهران، فسيلقي محاضرة اليوم الخميس، في فندق AZ البركي ابتداء من الواحدة زوالا. ويوم الجمعة سيلقي درس الجمعة في مسجد القطب عبد الحميد ابن باديس حي جمال الدين وهران على الساعة 12:30. ومحاضرة بعد صلاة المغرب في مسجد الأمير عبد القادر البركي.

ويعتبر محمد راتب النابلسي من مواليد29 يناير 1939 هو داعية سوري، معاصر، له دروس ومحاضرات في الإعجاز العلمي والتفسير. والمنهج العلمي والمعرفة، اشتهر بسلسلته عن أسماء الله الحسنى، وعن الشمائل النبوية. وهو رئيس هيئة الإعجاز القرآني، وله العديد من المؤلفات وشارك في العديد من المؤتمرات العالمية. ويقوم كذلك بإلقاء دروس دينية في مساجد سوريا والدول العربية الأخرى.

كما درس الابتدائية والإعدادية والثانوية في مدارس دمشق، ومن ثَم التحق بكلية الآداب قسم اللغة العربية في جامعة دمشق. وتخرج من معهد إعداد المعلمين عام 1956. وتخرج من الجامعة عام 1964م حيث حصل على درجة الليسانس في آداب اللغة العربية وعلومها. بعدها التحق بجامعة ليون. وأخيرًا حصل على درجة الدكتوراه عام 1999 في التربية من جامعة دبلن في إيرلندا وكان موضوع دراسته “تربية الأولاد في الإسلام”.