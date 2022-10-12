قناة النهار الشيخ رشيد بن عطاء الله يرثي الشيخ أبو عبد السلام بكلمات مؤثرة بقلم النهار أونلاين نشر في 12 أكتوبر 2022 - 23:55 شارك غرِّد أرسل 25 0 إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/aTT5n اقرأ أيضا صريح جدا: ما مدى تأثير المشاهير وإعلاناتهم على القرارات الشرائية للجزائريين ..؟ قناة النهار 23 سبتمبر فلسطين : الدعم الجزائري..توزيع كفالات مالية على مئات الأيتام بغزة قناة النهار 25 سبتمبر قسم على الهواء الطلق بالوادي.. مبادرة لكسر روتين الدخول المدرسي المعتاد قناة النهار 24 سبتمبر وزير التعليم العالي يقف على إبتكارات طلبة المدرسة الوطنية المتعددة التقنيات قناة النهار 29 سبتمبر إنخفاض سعر الدجاج بأكثر من دج للكيلوغرام الواحد بعد شهر من الإرتفاع في البليدة قناة النهار 11 أكتوبر صحة: أطباء يحذرون من الأخطاء الطبية في عمليات ختان الأطفال قناة النهار 06 أكتوبر طالع هابط: النوي يفضح مدير مؤسسة "إكسترانات" و يجلب فيديو حصري للشاحنات المتوقفة قناة النهار 27 سبتمبر الشلف : هياكل جامعية جديدة بـ7 ألاف مقعد جديد لتدعيم قطاع التعليم العالي قناة النهار 22 سبتمبر ترحيل العائلات القاطنة بالمسجد العتيق لإعادة ترميمه بسور الغزلان قناة النهار 08 أكتوبر صريح جدا: هل يتقبل الجزائري النصيحة من الآخرين ..؟ قناة النهار 06 أكتوبر