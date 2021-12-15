الشيخ رشيد بن عطا الله يعلم الشوالي تاريخ الجزائر

رد الشيخ رشيد بن عطا الله، على الكلام الذي قاله المعلق التونسي عصام الشوالي، عن الجزائر، خلال مباراة الخضر، ومصر.

ونقلت احدى القنوات الخاصة الجزائرية، رد الشيخ بن عطا الله، أين قال: “أقول لمعلق كرة القدم، عصام الشوالي، الله يهديك”.

كما أضاف: “الشوالي قال بأنه بعد استقلال الجزائر سنة 1962، المصريين هم من علمونا الاسلام واللغة العربية، وما قاله كارثة”.

وأردف: “الجزائريون على الاسلام، أبا عن جد، وفي بجاية مثلا، البنات الصغار كن يحفظن القرآن، وألفية ابن مالك في اللغة العربية”.

وختم الشيخ رشيد بن عطا الله: “الإسلام متجذر في الجزائر، وسيبقى فيها إلى أن يرث الله الأرض وما فيها”.