الشيخ شــمس الدين: “بقاء الجزائر بلا حاكم وفوز حاكم بالتزوير حـــــــرام”

رد الشيخ شمس الدين، من خلال حصة “أنصحوني”، والتي تعرض على قناة “النهار”، على سؤال حول حكم الإنتخابات..، وهل يجوز الإنتخاب أم لا؟.

وأكد الشيخ، بأن لله في كل المسائل بالحياة حكم شرعي، وأن الإنتخابات هي مسألة شرعية وليست مسالة سياسية فقط.

وأضاف الشيخ شمس الدين: “حسب ما نص عليه الفقهاءّ، فإن بقاء الجزائر بلا حاكم حرام، وفوز حاكم عن طريق الغش والتزوير والخداع حرام كذلك”.

وبرر الشيخ هذا الحكم، كون تنصيب الحاكم، هو واجب في الشرع الإسلامي.

وشدد الشيخ شمس الدين، على ضرورة التكاتف والتعاون، والوقوف يدا بيد، لإخراج البلاد إلى بر الأمان.