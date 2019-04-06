الشيخ شمس الدين”تصديق الجن حرام وشرك بالله”

المجتمع
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الشيخ شمس الدين”تصديق الجن حرام وشرك بالله”
بقلم خميسة مريم

أجاب الشيخ شمس الدين في حصة “انصحوني”اليوم، على متصلة تسأل ، ماذا تفعل مع أخوها الذي اتهمها بأنها سحرت ابنتها، ما دفع عائلتها للتبرأ منها.

وقد رد الشيخ شمس الدين على سؤالها، أنه لا يجوز الإقدام على اتهام مسلم بهذا الاتهام الخطير، لأنه من الواجب التثبت من الخبر قبل الحكم بصحته.

موضحا لأهل السائلة أن الجن الذي يسكن جسد امرأة فاسق كذوب، لا يجوز تصديقه، خصوصا أن أسمى غاياته التفريق بين الأهل.

كما اعتبر الشيخ شمس الدين، أنّ الاستعانة بالجن في مثل هذه الأمور، شرك بالله، مستدلا على ذلك بآيات من القرآن الكريم.


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