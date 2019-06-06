الشيخ شمس الدين”حكم إرسال المغترب زكاة الفطر إلى فقراء بلده”

أجاب الشيخ شمس الدين في حلقة اليوم من حصة “انصحوني”، على متصل مغترب يسأل، إن كان يجوز شرعا جمع زكاة الفطر وإرسالها إلى الجزائر .

وقد رد الشيخ شمس الدين على سؤاله، أن الواجب عليه إخراج زكاة الفطر في محل إقامته، و المقيم هنا هو من يمكث في مكان ما لأكثر من أربعة أيام، فحكمه حكم المقيم.

موضحا له أن فقط في حال لا يوجد فقراء في مكان إقامته، يجوز له إرسالها إلى أي مكان.

ناصحا إياه إرسالها للمسلمين تحت الإحتلال، إن أمكن مضاعفة للحسنات، كفقراء فلسطين و روهينغا في بورما مثلا

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