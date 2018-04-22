الشيخ شمس الدين:لاحرج في الإحتفال بعيد ميلاد الزوجة

أفتى الشيخ شمس الدين لمتصل بجواز الإحتفال بزواجه و ميلاد الزوجة لأن الأعياد محدودة في الشريعة الإسلامية.

وذكر شمس الدين من خلال حصة “إنصحوني”أن الزوج يجوز له إهداء وردة لزوجته،أو خاتم أو مبلغ من المال لكن من دون الإعتقاد بأنه عيد.

وأكد الشيخ شمس الدين أنه لا دليل على تحريم وبدعة محبة الزوج لزوجه من خلال تقديم الهدايا.

مشددا أنهه لا يجوز الإعتقاد بأنه عيد،كما أن الكلام الطيب خير وأفضل من الهدية.