الشيخ شمس الدين:لاحرج في الإحتفال بعيد ميلاد الزوجة

أفتى الشيخ شمس الدين لمتصل بجواز الإحتفال بزواجه و ميلاد الزوجة لأن الأعياد محدودة في الشريعة الإسلامية.
وذكر شمس الدين من خلال حصة “إنصحوني”أن الزوج يجوز له إهداء وردة لزوجته،أو خاتم أو مبلغ من المال لكن من دون الإعتقاد بأنه عيد.
وأكد الشيخ شمس الدين أنه لا دليل على تحريم وبدعة محبة الزوج لزوجه من خلال تقديم الهدايا.
مشددا أنهه لا يجوز الإعتقاد بأنه عيد،كما أن الكلام الطيب خير وأفضل من الهدية.
التعليقات (2)
ثم إن هذه الاحتفالات مع كونها بدعة منكرة لا أصل لها في الشرع هي مع ذلك فيها تشبه باليهود والنصارى في احتفالهم بالموالد . وقد قال عليه الصلاة والسلام محذراً من سنتهم وطريقتهم : ” لتتبعن سنة من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه : قالوا يا رسول الله : اليهود و النصارى ؟ .. قال : فمن ) أخرجاه في الصحيحين . ومعنى قوله ” فمن” أي هم المعنيون بهذا الكلام وقال صلى الله عليه وسلم : “من تشبه بقوم فهو منهم “
السائل يسأل عن حكم الإحتفال بعيد ميلاد زوجته . الجواب يجوز لك أن تهدي لزوجتك وردة . ولا يوجد دليل على تحريم وبدعة المحبة ؟ هذه هي طريقة أهل البدع اللف والدوران والمراوغة نسأل الله عز وجل العافية