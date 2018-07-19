الشيخ شمس الدين : “التعليم مهنة شريفة ..ولا يليق بها هذا”

ردّ الشيخ شمس الدين في حصة “انصحوني” اليوم على أساتذة من وهران صادفوا ظاهرة غريبة

تتمثل في طلب الإنات الممتحنات في شهادة البكالوريا إصطحابهم من أجل الخروج للتدخين.

حيث رأى الأساتذة أن هذه الظاهرة تعتبر إهانة لهم.

فقال الشيخ شمس الدين، إن اصطحاب الأساتذة للإنات من أجل التدخين، يعتبر بالفعل إهانة لهم وذكّر بمقولة “كاد المعلم أنّ يكون رسولا”.

وأعطى الشيخ شمس الدين للأساتذة الحق قائلا لهم “إنكم صدقتم وعلى وزارة التعليم أن تمنع التدخين للذكور والإناث”.

لأن مرافقة الأستاذ للتلميذ من أجل التدخين يعتبر بالفعل إهانة له، لأن التعليم مهنة شريفة، ولايليق بها هذا.