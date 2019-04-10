الشيخ شمس الدين ” الذي لا يؤدي واجباته الدينية لا يصح أن يكون إماما”

أجاب الشيخ شمس الدين في حصة “انصحوني”اليوم، على متصل يسأل، عن حكم إمام مسجدهم الذي يصلي بالمصلين صلاة واحدة وهي العشاء.

علما أن الإمام المذكور يعمل في مصلحة أخرى طول اليوم، ويرفض ترك عمله.

وقد رد الشيخ شمس الدين على سؤاله، بأن هذا الشخص لايصح أن يكون إماما، وماله حرام لأنه لا يؤدي العمل الذي كلفته به وزارة الشؤون الدينية.

لذلك دعى الشيخ شمس الدين بالمناسبة الوزارة المعنية لتوقيفه، إن ضل على أفعاله المسيئة للإمامة.

مستدلا على ذلك بحديث للرسول الله صلى الله عليه وسلم، لمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو التالي: