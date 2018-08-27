الشيخ شمس الدين: الغش في الميزان حرام بنص القرآن والسنة

أجاب الشيخ شمس الدين في حصته اليومية”إنصحوني ” التي تبثها قناة “النهار” سائلا إستفسر عن بعض الخبازين الذين ينقصون في ميزان صناعة الخبز

حيث أنه يعمل في أحد المخابز وأراد معرفة ما يفيته الشرع الإسلامي بهذا الخصوص خاصة وأن العديد منهم ينقص في الميزان المخصص للخبز.

وقال الشيخ شمس الدين، أن السرقة في الميزان تعتبر حراما و أن هذا الأمر لا يجوز شرعا.

وقال ان الخباز، يجب أن يعلم الناس بوزن الخبزة الواحدة التي تباع للناس ويجب عليه ان يظهر الحقيقة حتى لا يقع في الحرام.

وذكر الشيخ بقول الله تعالى في القرآن الكريم” ويل للمطففين الذين إذا إكتالو على الناس يستوفون،وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون”.

كما إستطرد الشيخ بحديث شريف لــ الرسول محمد صلى الله عليه وسلم “من غشنا فليس منا”.