عاجل

الشيخ شمس الدين: القرآن الكريم يحمل في آياته المجاز لمخاطبة العقلاء وفهم الدين

المجتمع
  • -
  • 0
الشيخ شمس الدين: القرآن الكريم يحمل في آياته المجاز لمخاطبة العقلاء وفهم الدين
بقلم أحمد مراح

تحدث الشيخ شمس الدين في حصة “إنصحوني” التي تبثها قناة “النهار”، عن مسألة المجاز في محكم ما أنزل الله عز وجل بالقرآن الكريم.

وإستشهد الشيخ شمس الدين بآيات من التنزيل الحكيم في قوله تعالى”إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون”.

وإستطرد قائلا، أن القرآن جاء ليخاطب العقلاء ولا يشترط فيه إفهام المجانين.

وذكر أن كلام الله نزل بلسان العرب وأن من أساليب العرب في المخاطبة المجاز في التعابير اللغوية و الأحاديث.

وبين الشيخ شمس الدين المجاز من القرآن” واعتصموا بحبل الله تعالى ولا تفرقوا”.

والمجاز هنا هو بمعنى الدين الإسلامي الحنيف والقرآن والسنة والحق المنزل من الله.


طالع أيضا

التعليقات (0)

الأكثر قراءةالأكثر تعليق

دير لافير

أخبار الجزائر

حديث الشبكة

النهار أونلاين

جميع الحقوق محفوظة لموقع النهار © 2018

تطويرALM Digital