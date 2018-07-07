الشيخ شمس الدين: القرآن الكريم يحمل في آياته المجاز لمخاطبة العقلاء وفهم الدين

تحدث الشيخ شمس الدين في حصة “إنصحوني” التي تبثها قناة “النهار”، عن مسألة المجاز في محكم ما أنزل الله عز وجل بالقرآن الكريم.

وإستشهد الشيخ شمس الدين بآيات من التنزيل الحكيم في قوله تعالى”إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون”.

وإستطرد قائلا، أن القرآن جاء ليخاطب العقلاء ولا يشترط فيه إفهام المجانين.

وذكر أن كلام الله نزل بلسان العرب وأن من أساليب العرب في المخاطبة المجاز في التعابير اللغوية و الأحاديث.

وبين الشيخ شمس الدين المجاز من القرآن” واعتصموا بحبل الله تعالى ولا تفرقوا”.

والمجاز هنا هو بمعنى الدين الإسلامي الحنيف والقرآن والسنة والحق المنزل من الله.