الشيخ شمس الدين: النوم في المساجد حرام

رد الشيخ شمس الدين، على سائل يستفسر حكم الشرع الإسلامي بخصوص النوم في المساجد أيام شهر رمضان المبارك.

وهذا بسبب كثرة الشخير في بيوت الله وتوافد النائمين، مما يعيق تعبد لله عز وجل وقراءة القران الكريم.

وقال الشيخ شمس الدين في حصة “إنصحوني”، التي تبثها قناة “النهار”، أنّ كل ما يناقض رفعة مساجد الله فهو حرام.

وإستدل الشيخ شمس الدين، بأن الله يقول في محكم كتابه بعد بسم الله الرحمان الرحيم،”يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد”.

قائلا أن قاعة الصلاة محرم فيها النوم، لأن كل شخص نائم بالمسجد ينهى عبدا يريد أن يعبد الله ويؤدي فريضة الصلاة الواجبة.