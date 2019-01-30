الشيخ شمس الدين” خساني شوه سمعة ناس وهران”

تطرق الشيخ شمس الدين في حصة “انصحوني”، لموضوع التخنث الذي كثر الحديث عليه مؤخرا في الجزائر.

خصوصا وأن الممثل محمد خساني أحدث ضجة اعلامية، بعد تقديمه لبرنامج تلفزيوني كمرأة مثيرة و سمى نفسه فتيحة.

الأمر الذي اعتبره الشيخ شمس الدين أمرا غير مقبول، ومتعمدا من خساني الذي شوه صورة رجال مدينة وهران.

إلى جانب أنه عاتب وسائل الإعلام الجزائرية، التي أصبحت تدعم هؤلاء المخنثين.

مشيرا الى أن التساهل في مثل هذه الأمور، يعتبر إثارة للفتنة وسط شباب المسلمين.

وقد جاء هذا بعد رده على سائلة، تطلب النصح حول زواجها من رجل اكتشفت بعد الزواج أنه مخنث وهي تخفيه الآن عن أهلها.

وقد أجابها الشيخ شمس الدين أن المخنث خلقة، مجبر على العلاج ومعفي من اللعن ما لم يقرب الفاحشة.

في حين أنه من تعمد التشبه بالنساء من الرجال عليه لعنة الله.