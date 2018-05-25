الشيخ شمس الدين: لاحرج في زيارة طبيب الأسنان خلال رمضان

أفتى الشيخ شمس الدين الجزائري، بجواز زيارة طبيب الأسنان خلال شهر رمضان المبارك وهذا لتتبع الحالة الصحية إن كان يعاني من ألم الأسنان.

جاء رَدُ الشيخ شمس الدين خلال حصة”إنصحوني”التي تبثها قناة “النهار”قائلا،أنه لا حرج في زيارة طبيب الأسنان إن كان الألم شديد.

واضاف أن تخذير الأسنان ليس “مغذي” فيجوز لأنه سيحقن في العضلة، لكن يستوجب على المريض أن يحتاط كي لا يمر الدم إلى الحلق.

وأشار،الشيخ شمس الدين، إن قع وتسرب الدم إلى حلق الصائم، فالواجب القضاء دون الكفارة لأنه لم ينتهك حرمة شهر رمضان.

وأضاف أن الصائم المصاب بألم الأضراس يجوز له شرعا التداوي في أوقات الإمساك مع مراعاة عدم تسرب الدم للحلق.