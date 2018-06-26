الشيخ شمس الدين لريم غزالي : “لم يتم الضغط عليّ من أجل انتقاد دورك”

أجاب الشيخ شمس الدين الفنانة ريم غزالي التي لعبت دور “الملكة هيدورة” في شهر مضان

بأنه انتقد دورها من تلقاء نفسه، دون ضغط من أي أحد.

وقال الشيخ شمس الدين في “حصة انصحوني” ، أنه انتقد دور ريم غزالي بكلام طيب وظريف .

وأضاف الشيخ شمس الدين أنه سمع ريم غزالي في أحدى القنوات، تقول أن الصحافي الذي كان يعمل في وقت سابق في قناة “النهار “إسلام عريس التقى بي و قال لي لماذا انتقدت ريم غزالي.

وعلى حسب ريم غزالي قال له الشيخ شمس الدين، تم الضغط علي حتى انتقدها.

فرد الشيخ شمس الدين، أن ريم غزالي أرادت ان توصل رسالة للمشاهدين بأنه لم انتقدها من عندي نفسي وإنما تم الضغط علي.

وأكد الشيخ شمس الدين ، بأنه لايوجد أي أحد يملي علي ما أقوله وحتى مدير قناة “النهار” يسألني كسائر الناس .

وأوضح الشيخ شمس الدين، في النهاية أنه لم يعلم من يكذب ريم غزالي أم أن إسلام عريس كذب عليها.

موضحا، أن اسلام عريس كلمه في شهر رمضان وتبرأ من كلام الهيدورة، قائلا له أنه لم يلتق بريم غزالي ولم يقل لها أي شيء.