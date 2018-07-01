الشيخ شمس الدين للسائل:”ما قاله لك إمام المسجد صحيح وصواب”

ردّ الشيخ شمس الدين في حصة “انصحوني” على سائل فقد سيارته وأراد الاستعانة بإمام المسجد من أجل إيجادها

فقال له إمام المسجد أن ذلك حرام.

فقال الشيخ شمس الدين للسائل، أن البحث عن سيارتك المسروقة ليس من اختصاص إمام المسجد، وإنما هي من إختصاص الشرطة .

وأكد الشيخ شمس الدين للسائلن أن ما قاله لك إمام المسجد صحيح وصواب.

واستدل بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم

فعن أَبَي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، قال: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم “مَنْ سَمِعَ رَجُلًا يَنْشُدُ ضَالَّةً فِي الْمَسْجِدِ فَلْيَقُلْ لَا رَدَّهَا اللهُ عَلَيْكَ فَإِنَّ الْمَسَاجِدَ لَمْ تُبْنَ لِهَذَا”.

فالمساجد لم تبنى لهذا وإنما بنبيت للذكر والتسبيح والصلاة.