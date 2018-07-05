الشيخ شمس الدين للسائل : “إذا كان التسويق الشبكي كيما قلت فهو حلال”

المجتمع
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الشيخ شمس الدين للسائل : “إذا كان التسويق الشبكي كيما قلت فهو حلال”
بقلم أمينة ج

ردّ الشيخ شمس الدين في حصة “انصحوني”على سائل أراد معرفة حكم العمل في التسويق الشبكي

وهل هو حلال أم حرام.

فقال الشيخ شمس الدين للسائل، إنّ التسويق الشبكي حسب مفهومي حلال.

وأوضح الشيخ شمس الدين، أن التسويق الإلكتروني  هو أن تدفع الشركة للشخص الذي يجلب لها الزبائن المال.
وأضاف الشيخ شمس الدين ، أن هناك علماء حرّموا التسويق الشبكي لأنهم قالوا لهم أن الشركة تفرض على الزبون الأول أن يشتري عليها نسبة معينة

أي تجبرك أن تشري عليها لأن الإجبار لا يصح لكون الإنسان حر.
وأكد الشيخ شمس الدين، أنا قلت أن التسويق الشبكي حلال ولدي الحق وغيري قال أن التسويق الشبكي حرام وهم كذلك على حق.


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