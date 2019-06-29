الشيخ شمس الدين: من لم يعجبه الإمام يعرف طريق الوزارة فلا يمنعه بالقوة من الصلاة

انتقد الشيخ شمس الدين بوروبي مقدم حصة انصحوني عبر تلفزيون “النهار”، مُفتعلو حادثة منع جلول حجيمي من صلاة الجمعة.

وقال الشيخ شمس الدين خلال تنشيطه لمنتدى الحوار اليوم، إن من حق أي شخص أن يبدي رأيه في إمام المسجد،

بالقبول أو الرفض ولكن التعبير عن ذلك لا يكون إلا عبر الطرق المشروعة، فيمكنه الذهاب إلى الوزارة وإيصال انشغاله.

وقال شمس الدين “يمكن لأي شخص منا ألا يعجبه الإمام، ولكن لا يعني ذلك أن يمنعه بالقوة من ممارسة مهامه”.

وأضاف الشيخ شمس الدين “الأئمة يعانون ويمرون بعراقيل ومحن كثيرة، آخرها إلزامهم من قبل الوزارة بلباس الإمامة، وفق المرجعية الجزائرية

غير أن ذلك يشق على أكثرهم لأن سعر البرنوس الأخير يصل إلى 24 مليون سنتيم، كما أشار الشيخ إلى أنه

لا يوجد إمام معصوم من الخطأ، كما لا يوجد إمام لا يعاني من الظروف التي يفرضها عليهم الواقع.