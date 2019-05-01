الشيخ شمس الدين ” هذا هو حكم تعجيل دفن الميت “

أجاب الشيخ شمس الدين في حصة “انصحوني” اليوم، على متصل يسأل، عن حكم الشرع في عدم تأخيره لجنازة أمه المتوفاة، بسبب غياب أخته المغتربة في فرنسا.

علما أن أم السائل غير راضية على أخته، لأنها تزوجت برجل أوروبي كافر، لكن مع هذا فقد لامه الجميع على فعلته.

وقد رد الشيخ شمس الدين على سؤاله، بأن ما فعله جائز، لأن تعجيل الجنازة سنة مؤكدة، فإكرام الميت دفنه.

موضحا في نفس الوقت أن تأخير الدفن لمدة ساعتين لسبب وجيه لا حرج فيه، أما أن يبقى يوماً أو يومين أو ثلاثة فهذا لايجوز.

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