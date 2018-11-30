الشيخ شمس الدين :”هذه الحملة باطلة وغير علمية “

وجه الشيخ شمس الدين، نصيحة بخصوص الحملة التحسيسية التي تقوم بها وزارة التضامن من أجل منع زواج الأقارب.

وذلك خشية أن يولد الأطفال المعاقين لأن البحث الذي اجرته وزارة التضامن عبر 48 ولاية خرج بنتيجة مفادها يوجد 9 ألاف معاق من بينهم ألفين معاق بسبب زواج الأقارب.

و قال الشيخ شمس الدين، أن هذه الحملة كلها باطلة وغير علمية وغير صحيحة، بالإضافة إلى ذلك فهي حملة غير شرعية .

وأوضح الشيخ شمس الدين أم المنع من زواج الاقارب هو من مذهب الكنيسة .

مضيفا، أن المسلمون والعرب منذ القدم يتزوجون بالاقارب لأن زواج الاقارب لا علاقة له بالإعاقة فقد تكون الإعاقة بسبب مرض أو جينات

فالبشرية منذ أن خلق الله سيدنا آدم بدأت بزواج الأقارب.