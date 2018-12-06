الشيخ شمس الدين: “هذه هي أحكام العدّة في الإسلام”

ردّ الشيخ شمس الدين في حصة “انصحوني” على سائلة توفي زوجها وهي في فترة العدة، حيث أخبرتها حماتها، أنه لا يجوز لها في هذه الفترة الرد على الهاتف أو مشاهدة التلفزيون أو الإغتسال إلى غير ذلك.

وقال الشيخ شمس الدين للسائلة، أن حماتها جاهلة بأمور ديننا، فما نصحت به ليس من أحكام العدة بشيء.

موضحا للسائلة ” أن أحكام العدة في الإسلام تكون بالامتناع عن مظاهر الزينة، والفرح في اللباس والاغتسال وملازمة البيت الا للضرورة.

كما تقوم بأمور بيتها بصفة عادية مع مشاهدة التلفزيون والتكلم عبر الهاتف ومع الآخرين، ولا حرج في ذلك الى جانب أنه تجوز زيارتها ولا يجوز نكاحها إلا بعد انقضاء العدة.