الشيخ شمس الدين: يجوزلك تسترجع أملاكك ..لأن بيعك باطل !!!
الشيخ شمس الدين في حصة انصحوني
ردّ الشيخ شمس الدين في حصة “انصحوني” على سائل أراد معرفه حكم استرجاع أملاكه
بعد أن قام ببيع حقله وبيته خوفا من الإرهاب.
فقال الشيخ شمس الدين للسائل، نعم يجوز لك استرجاع أملاكك، لأنك في ذلك الوقت بعت أملاكك مكرها خشية الإرهاب
والبيع المكره باطل.
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