الشيخ شمس الدين يجيز لشاب الزواج من خطيبته التي زنى بها

أفتى الشّيخ شمس الدّين على جواز زواج شاب زنى مع خطيبته قبل العقد عليها.
وردّ الشّيخ شمس الدّين على الشّاب من خلال حصته ” انصحوني” التي تبثّ على قناة “النهار”، بأنّه تعجّل فاكهتة، وأنّه وقع معها في الزنا.
مصداقا لقول الرسول صلى الله عليه وسلّم: “بشّر الزاني بخراب بيته ولو بعد حين”.
وأكّد الشيخ للشاب أنّه يجوز الزواج شرعا بمزنيتك، لكن عليكما التوبة وعدم العودة إلى الخطيئة.
التعليقات (1)
السؤال
أخي الكريم هل هذا الحديث صحيح أم لا: بشّر الزاني بخراب بيته ولو بعد حين. وماذا يقصد بالبيت؟ جزاك الله عنا كل خير.
الإجابــة
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
لم نقف على رواية: “بخراب بيته” والذي وقفنا عليه هو: بشِّرِ القاتلَ بالقتلِ ولو بعد حينٍ، وبشرِ الزانيَ بالفقرِ ولو بعد حينٍ. وقد بينا عدم صحة الحديث بالفتويين: 97646، 58094.