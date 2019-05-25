الشيخ شمس الدين يرد على إدعاء سعيد جاب الخير بـ”عدم إجبارية الصوم” في رمضان

خصص الشيخ شمس الدين حلقة اليوم من حصة “انصحوني”، للرد على الفتاوي المثيرة للجدل، التي أدلى بها الباحث في التصوف سعيد جاب الله عبر قناة خاصة.

وهذا بعد أن كشف في تصريح له أن الإسلام لا يجبر المسلمين على الصيام في شهر رمضان، وأنه من شاء عدم الصوم فله ذلك، مستدلا بآيات من القرآن الكريم.

حيث قال أن: أي “مسلم مانفحتلوش يصوم فله ذلك لكن عليه بالفدية”، مضيفا أن الصوم إختياري و ليس إجباري.

وقد وضح له الشيخ شمس الدين أن الله أسقط الصوم على المسلمين، في حالات معينة فقط ولاغير، كالمرض والسفر، عليه بعده القضاء.

منوها أن الأيات التي إستدلى بها هذا الباحث واضحة وصريحة المعنى، ولا مجال للتفلسف فيها.

خاصة أن الصوم يعد ركنا من أركان الإسلام، التي لا يجوز إنكار وجودها أو التفريط فيها.

كما جدد في الأخير الشيخ شمس الدين، دعوة الباحث جاب الخير للمناظرة، التي لازال إلى اليوم ينتظر ردا منه لقبولها.