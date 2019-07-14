الشيخ شمس الدين يرد على الملياردير الذي وعد النيجيريين بمكافأة مالية

رد “الشيخ شمس الدين”، عند حلوله ضيفا على برنامج “صدى الكان”، على قناة “النهار”، على الميلياردير النيجيري، الذي وعد اللاعبين النيجيريين، بمكافأة مالية كبيرة، مقابل فوزهم على الجزائر.

حيث قال الشيخ شمس الدين: “نحن نعد اللاعبين الجزائريين، بـ42 مليون دعوة، لكل لاعب يسجل على مرمى النيجيريين”.

وتابع الشيخ: ” خليهم هوما يلعبوا على جال الدولار، الدينار يفنى، والدولار يذهب، ولكن لا تبقى إلا كرامة بلد، وسمعة بلد،

وكرامة وشرف الجزائر، لا يقدر بأي ثمن”.

وأضاف الشيخ شمس الدين: ” يوجد فرق، بين الذي يلعب من أجل الدولارات، والذي يلعب من أجل علم بلده، ولأجل كرامة

وشرف بلده”.

وأضاف الشيخ: “شهدائنا قالوا عقدنا العزم أن تحيا الجزائر، ونحن علينا أن نطبق، ولن تصنع شيئا أمام عقيدة وكرامة أمة

بإذن الله”.

وتداولت العديد من الصحف والمواقع الإخبارية، خبر تقديم ميلياردير نيجيري، لـ50 ألف دولار “850 مليون سنتيم”، لكل لاعب نيجيري يسجل هدفا، بمرمى الجزائر.