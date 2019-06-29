الشيخ شمس الدين يرد على جاب الخير: “رمضان مقدس عند الجزائريين حتى بالنسبة للسكارى”

رد الشيخ شمس الدين، اليوم السبت، على الباحث في التصوف، سعيد جاب الخير، والذي شكك في فرض الصيام بالقول “رمضان مقدس عند الجزائريين حتى بالنسبة للسكارى”.

وقال اليوم لدى نزوله ضيفا على منتدى الحوار، “حسب جاب الخير، فإن رمضان بالنسبة للقادرين على صومه يستطيعون دفع فدية، ولا يصومون، مستدلا بجزء من الآية دون أخذ ما قبلها أو ما بعدها، يعني يسقط الصوم بدفع الفدية، ولكن التفسير الصحيح، من كان مريضا او على سفر وقادر على دفع الفدية، فيدفع الفدية”.

وأضاف “حسب جاب الخير ليس من المفروض صوم رمضان في رمضان، بل نرى الشهر الذي فيه الاقتصاد والسياحة ونصوم، مثلا تزامن رمضان مع شهر أوت، نؤخره لشهر سبتمبر، هذا باطل، الله سبحانه وتعالى يقول إن رمضان الشهر الذي أنزل فيه القرآن”.

وأكد أنه طالب جاب الخير بمناظرة، لكنه كتب في موقع أنه يرفض أن يناظر من ليسوا متخرجين من الجامعة.

ورد الشيخ شمس الدين ” أقول لك، العبرة بالعلم وليس الشهادات، وأنت تخرجت من جامعة تعرف ترتيبها في العالم، لذلك لا تفتخر بشاهدتك، اقول لك حسبي الله ونعم الوكيل”.

من جانب آخر وفي حديثه عن الراية الوطنية قال الشيخ شمس الدين “الشعب الجزائري خاوة خاوة، قبايلي عربي خاوة خاوة”، محذرا السياسيين من التغيير السريع.