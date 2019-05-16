الشيخ شمس الدين يرد على منتقديه بسبب صلاته بالمسجد الأعظم

أجاب الشيخ شمس الدين في حصة “انصحوني” اليوم، على سائلة، تريد معرفة حكم الصلاة في المسجد بلا سترة.

وهذا بعد أن رأت فيديو للشيخ شمس الدين، وهو يصلي بالمسجد الأعظم بلا سترة ويسلم بتسليمة واحدة، الأمر الذي جعل الكثيرين ينتقدونه بشدة.

وقد رد الشيخ شمس الدين على سؤاله، بأن السترة عند المالكية هي سنة لمن يحتاجها في المسجد.

حيث أكد الشيخ شمس الدين أنه يتبع المذهب المالكي،لذلك دعا الله أن يسامح كل من انتقده و ظلمه بظنونه.

كما أوضح للسائلة أن الجامع الأعظم الذي صلى فيه ركعتين، لم يفتتح بعد و ليس فيه أحد ليضع سترة، وأن الأمر لا يتعدى مجرد تحية للمسجد.

لمزيد من التفاصيل شاهدوا الفيديو التالي: