الشيخ صالح بن محمد اللحيدان في ذمة الله

انتقل الى رحمة الله، فجر اليوم الأربعاء، الشيخ صالح محمد اللحيدان عضو هيئة كبار العلماء بالسعودية بعد معاناة مع المرض. كما قالت أسرته عبر “تويتر”: “إنا لله وإنا إليه راجعون، أحسن الله عزاءنا وعزاء الأمة الإسلامية في وفاة شيخنا”. “ووالدنا صالح بن محمد اللحيدان، رحمه الله رحمة واسعة، والصلاة على شيخنا اليوم الأربعاء بعد صلاة العصر بجامع الراجحي بالرياض”.

في حين كان الشيخ اللحيدان قد تعرض لأزمة صحية قبل أسابيع دخل على إثرها المستشفى، وتصدر اسمه وقتها الترند. وسط تفاعل عدد كبير من الدعاة والمشاهير مع نبأ مرض الشيخ على تويتر حيث انهالت التغريدات التي تدعو له بالشفاء.

ويعتبر صالح بن محمد اللحيدان من مواليد مدينة البكيرية في القصيم عام 1931، وتخرج في كلية الشريعة بالرياض. وهو عالم شريعة وداعية وإمام وخطيب سعودي. كما شغل حتى عام 2009 منصب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، يعتبر ومنذ عام 1992م المتنفذ الأول في المجلس الأعلى للقضاء. ارتبط اسمه بالقضاء السعودي.

كما عمل سكرتيراً وملازماً قضائياً للشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ مفتي الديار السعودية السابق في الإفتاء بعد تخرجه. إلى أن عين عام 1963م مساعداً لرئيس المحكمة الكبرى في الرياض. ثم صار رئيساً للمحكمة عام 1964م.

في حين حصل على رسالة الماجستير من المعهد العالي للقضاء عام 1969م واستمر رئيساً للمحكمة الكبرى. إلى أن عين عام 1970م قاضي تمييز وعضواً في الهيئة القضائية العليا.

وفي عام 1982 م عين رئيساً للهيئة الدائمة في مجلس القضاء الأعلى. واستمر في ذلك نائباً لرئيس المجلس في غيابه إلى أن عين عام 1992م رئيساً للمجلس في الهيئة العامة والدائمة. وهو أيضا عضواً في هيئة كبار العلماء منذ إنشائها عام 1971م وعضو في رابطة العالم الإسلامي. وكان له نشاط في مجلة الراية الإسلامية ومديرها ورئيس تحريرها، وله دروس في المسجد الحرام تذاع. وفتاوى في برنامج نور على الدرب وله محاضرات وندوات.

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