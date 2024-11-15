الشيخ عبد المطلب التيجاني يوارى الثرى بالأغواط

ووري الثرى، اليوم الجمعة، جثمان الفقيد الشيخ عبد المطلب التيجاني، شيخ زاوية الشيخ محمود التيجاني في غرب إفريقيا، بمدفن العائلة التيجانية بمسجد سيدي محمد الحبيب، بعين ماضي بولاية الأغواط.

وكان الشيخ عبد المطلب التيجاني توفي عن عمر ناهز 74 سنة بمقر إقامته بـ”تيدياني” بضواحي العاصمة السينغالية داكار، إثر أزمة قلبية أصابته أمسية الأربعاء الماضي.

وتم نقل جثمان الفقيد على متن طائرة عسكرية تابعة للجيش الوطني الشعبي، حيث كان في الاستقبال بمطار مولاي أحمد مدغري بالأغواط، الخليفة العام للطريقة التيجانية، الشيخ علي بلعرابي التيجاني، مرفوقا بالسلطات المحلية للولاية يتقدمهم والي الولاية، فضيل ضويفي.

وكان رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، بعث برسالة تعزية قدم فيها أخلص تعازيه وعظيم مواساته إلى فضيلة الشيخ سيدي علي بلعرابي، الخليفة العام للطريقة التيجانية، إثر وفاة الشيخ سيدي عبد المطلب التيجاني.