الشيخ عكرمة: المحادثات مع الرئيس تبون عكست متانة العلاقة بين الجزائر وفلسطين

استقبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، الشيخ عكرمة صبري، رئيس الهيئة الإسلامية العليا في القدس، في أول لقاء رسمي يجمع الطرفين.

وأكد الشيخ عكرمة، عقب اللقاء، أن المحادثات مع الرئيس تبون عكست متانة العلاقة بين الشعبين الجزائري والفلسطيني.

مشيرًا إلى أن “الشعب الفلسطيني يُكنّ للجزائر محبة صادقة، كتلك التي يحملها الشعب الجزائري لفلسطين”.

وأضاف أن اللقاء تناول قضايا جوهرية تتعلق بمدينة القدس والمسجد الأقصى المبارك. إذ أبدى الرئيس تبون استعداده لتلبية المطالب التي تخصّ هذه الملفات.

كما تطرق الشيخ عكرمة إلى الروابط التاريخية العميقة التي تجمع الجزائر بفلسطين. مستذكرًا دور الجزائر الثابت في دعم القضية الفلسطينية، والذي تجلى في محطات عديدة. من بينها ما يُعرف بـ”زاوية بومدين” التي تحمل بصمة واضحة على هذا الدعم.

وفي ختام حديثه، شدّد الشيخ عكرمة على أن موقف الجزائر تجاه القضية الفلسطينية ظل ثابتًا منذ عام 1948 ولم يتغير. واصفًا إياه بالموقف “الإيماني الصادق” الذي لم يتأثر بأي عوامل خارجية.

وشكر الشيخ عكرمة الجزائر على موقفها في مجلس الأمن، كونها عضوا في هذا المنبر الأممي الذي أسمعت من خلاله للعالم صوت فلسطين.

كما دعا الشيخ عكرمة، في ختام تصريحاته، بالبركة للجزائر ورئيسها تبون، متمنياً الأمن والأمان والطمأنينة والسلام.