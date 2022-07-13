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الشيخ عمر عبد الكافي: 50 سنة من الدعوة لم أغفل فيها الواقع أبدا

بقلم النهار أونلاين
الشيخ عمر عبد الكافي: 50 سنة من الدعوة لم أغفل فيها الواقع أبدا
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الشيخ عمر عبد الكافي: 50 سنة من الدعوة لم أغفل فيها الواقع أبدا

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