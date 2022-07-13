قناة النهار الشيخ عمر عبد الكافي: 50 سنة من الدعوة لم أغفل فيها الواقع أبدا بقلم النهار أونلاين نشر في 13 جويلية 2022 - 19:18 شارك غرِّد أرسل 13 0 الشيخ عمر عبد الكافي: 50 سنة من الدعوة لم أغفل فيها الواقع أبدا إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور رابط دائم : https://nhar.tv/u5Zep اقرأ أيضا ترقية الفريق السعيد شنقريحة إلى رتبة فريق أول الوطني 04 جويلية درواز: الطبعة الـ19 للألعاب المتوسطية ناجحة ونفتخر بهذا النجاح قناة النهار 06 جويلية صريح جدا: جزائريون يحوزون ثقافة واسعة عن ألعاب البحر الأبيض المتوسط قناة النهار 29 جوان منازلة بين مصــارعة جزائرية ومـصارعة فرنسية..شاهد النتيجة قناة النهار 28 جوان المصارع إدريس مسعود رضوان يتوج بالذهب في وزن 73 كلغ قناة النهار 30 جوان سعيدة: بوبكر..شاب يبدع في رسم جداريات معبرة إحتفالا بالذكرى 60 لعيد الإستقلال قناة النهار 06 جويلية رئيس الإتحادية الجزائرية للسباحة : كل السباحين الجزائريين لي عندعم خبرة كلهم في النهائيات قناة النهار 02 جويلية رطوبة عالية تصل إلى 80 بالمائة على المناطق الساحلية قناة النهار 13 جويلية المؤسسة الوطنية لصناعة الجلود تعلن عن حملة وطنية لإسترجاع جلود الأضاحي قناة النهار 06 جويلية الوفد الإيطالي يحط الرحال بوهران تحسبا للمشاركة في الألعاب المتوسطية قناة النهار 23 جوان