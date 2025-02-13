الشيخ محمد المأمون:جامع الجزائر شاهد حي على عراقة هذا الوطن

قال عميد جامع الجزائر الشيخ محمد المأمون القاسمي الحسني في كلمة خلال إحتفالية ذكرى إفتتاح جامع الجزائران هذا الجامع الذي بات شاهدا حيا على عراقة هذا الوطن و امتداده الروحي و الحضاري”

وأضاف في كلمته الافتتاحية “افتتاح جامع الجزائر كان يحمل رسالة سامية تجمع بين أصالة الدين و عمق الفكر و امتداد الحضارة” وهو “”ليس مجرد صرح معماري بل هو رمز لوطن جاهد. من أجل الحرية و ثمرة لاستقلاله و استقراره و تعبير عن هوية الشعب الجزائري”

وقال أن جامع الجزائر تحفة معمارية تتحدث بلسان الابداع و مئذنته الأطول في العالم لا تعبر عن سمو مادي. و إنما سمو روحي و فكري ، السمو الذي تنشده الجزائر .و النقوش و الزخارف هي مرآة الهوية الثقافية للجزائر “.

كما أن جامع الجزائر رسخ معاني العزة و الإباء ربط بين الدين و العلم. وهو ليس حكرا على الجزائر بل هو جسر بينها و بين الدول العربية “.

مشيرا إلى ان أدارة الجامع تعمل جليا لإطلاق منصات. رقمية لبث العلوم الدينية من خلالها.