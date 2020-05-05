الشيخ محمد محمود الطبلاوي في ذمة الله

إنتقل إلى رحمة الله اليوم الثلاثاء الشيخ محمد محمود الطبلاوي نقيب القرآن المصريين للقرآن الكريم عن عمر ناهز 86 سنة.

ويعتبر صاحب الحنجرة الذهبية حسب نقابة قراء ومحفظي القرآن الكريم من مواليد 14 نوفمبر 1934 بمحافظة الجيزة في مصر.

ختم حفظ الشيخ الطبلاوي للقرآن وعمره لايتجاوز 9 سنوات، وكان والده حريصا على أن يكون إبنه حافظا لكتاب الله.

وعند بلوغه السن 14 بدأ مشاوره في قراءة وتلاوة القران

الشيخ الطبلاوي تزوج 3 نساء وأب لـ 8 ذكور و5 بنات

الشيخ الطبلاوي، أول من قرأ القرآن الكريم داخل الكعبة المشرفة، وكان يقول:”كنت أشتم رائحة ذكية تنبعث من كل أركانها”.